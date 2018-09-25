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ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» шесть раз

Происшествия

Перемирие в Донбассе действует с 29 августа текущего года

ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» шесть раз
Michael Deal
Взрыв

Луганск, 25 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 24 сентября подверглись обстрелу со стороны ВСУ шесть раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Пришиб, Донецкий, Марьевка и Веселогоровка.

Отмечается, что при обстреле украинские силовики применяли крупнокалиберные пулеметы, гранатомёты, артиллерию, миномёты и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Донбассе действует с 29 августа текущего года. ВСУ, которые ежедневно обстреливают территорию ДНР и ЛНР, нарушают договоренности.

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Война в Донбассе
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