ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» шесть раз

Луганск, , 08:14 — REGNUM Позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 24 сентября подверглись обстрелу со стороны ВСУ шесть раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Пришиб, Донецкий, Марьевка и Веселогоровка.

Отмечается, что при обстреле украинские силовики применяли крупнокалиберные пулеметы, гранатомёты, артиллерию, миномёты и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Донбассе действует с 29 августа текущего года. ВСУ, которые ежедневно обстреливают территорию ДНР и ЛНР, нарушают договоренности.

Читайте также: В ДНР от обстрела украинскими войсками погиб водитель КамАЗа