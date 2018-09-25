В Хабаровском крае в лесу обнаружили тайник с боеприпасами

Ванино, Хабаровский край, , 07:48 — REGNUM Пограничники совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в лесу в Ванинском районе Хабаровского края тайник с боеприпасами, сообщает 25 сентября пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, в лесном массиве были обнаружены и изъяты три артиллерийских снаряда, пять взрывателей к ним и пять боевых гранат марки РГД-5.

Из-за длительного пребывания в земле боеприпасы имеют следы коррозии, это затрудняет их транспортировку к месту уничтожения. Находки переданы в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории нежилого помещения одного из коммерческих предприятий на северо-востоке Москвы был найден склад с оружием.

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