Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:35:18 МСК

В Омске усилят контроль качества водопроводной воды из-за пятен на реке

Происшествия

Жители Омска обнаружили на реке Омь пятна неизвестного происхождения

В Омске усилят контроль качества водопроводной воды из-за пятен на реке
Вода

Омск, 25 сентября 2018, 07:36 — REGNUM  В связи с информацией о возможном загрязнении реки Омь Роспотребнадзор предложил усилить контроль качества водопроводной воды.

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области предложено усилить производственный контроль за качеством водопроводной воды и технологией водоподготовки хозяйствующим субъектам, осуществляющим эксплуатацию водозаборов из реки Иртыш, расположенных ниже по течению от места впадения реки Омь», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября жители Омска заметили на реке Омь пятна непонятного происхождения, похожие на масляные. Горожане в соцсетях сделали вывод, что в реку попали нефтепродукты. Обстоятельства произошедшего выясняет областное минприроды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске выясняют, откуда взялись масляные пятна на Оми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить