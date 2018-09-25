В Омске выясняют, откуда взялись масляные пятна на Оми

Омск, , 06:35 — REGNUM Жители Омска обнаружили на реке Оми пятна неизвестного происхождения, похожие на масляные.

Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, пятна распространились на достаточно обширной площади. Горожане сделали вывод, что в Омь могли попасть нефтепродукты.

Как сообщили ИА REGNUM в минприроды Омской области, по данному факту проводится проверка, проведено рейдовое мероприятие. Сделаны запросы о фиксации вредных веществ в речной воде в Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Необходимые меры будут приняты после анализа полученных данных, подчеркнули в министерстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зимой 2018 года жителем Омска напугала огромная полынья, образовавшаяся на реке Иртыш. Вода не замерзала даже в лютые морозы. Почему образовалась эта полынья, природное ли это явление или следствие человеческой деятельности, никто выяснить так и не смог.

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