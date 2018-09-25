Продавцы «Пятерочки» в Сургуте посадили подростка в холодильник

Сургут, Югра, , 05:57 — REGNUM Доследственная проверка начала после сообщений в СМИ о том, что продавцы одного из магазинов «Пятерочка» в городе Сургуте (Югра) закрыли заподозренного в краже подростка в холодильном помещении, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в городе Сургуте работники продуктового магазина закрыли заподозренного в краже подростка в холодильном помещении, — сообщили в СКР. — Из содержания публикации следует, что там он находился до приезда сотрудников полиции, которыми факт кражи так и не был выявлен».

Сотрудников торговой точки подозревают в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением (статья 127 УК РФ). Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня на рынке в Тюмени продавец ранила ножом покупателя за порванные джинсы. После перепалки, возникшей из-за качества товара, продавец нанесла покупателю колото-резаное ранение в брюшную полость.

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