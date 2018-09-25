Сотрудник столичного автоцентра угнал автомобиль с рабочего места

Москва, , 05:50 — REGNUM Из автоцентра на юго-востоке Москвы сотрудник угнал автомобиль Kia Rio, сообщает пресс-служба столичного МВД.

По данным правоохранительных органов, автомобиль похитил один из сотрудников этого автоцентра по адресу Волгоградский проспект, дом 35. Угонщика вместе с автомобилем удалось задержать на проспекте Маршала Жукова. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября житель американского штата Флорида угнал автомобиль скорой помощи из больницы. Сообщается, что пациент решился на угон, чтобы сбежать из лечебного учреждения домой. Однако, благодаря GPS-трекерам в карете скорой помощи, злоумышленника удалось оперативно поймать.