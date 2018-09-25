Центр обнаружения мин заявил о 200 пострадавших в месяц в Афганистане

Кабул, , 05:26 — REGNUM В результате взрывов мин, изготавливаемых террористами, в Афганистане погибает или получает травмы до 200 человек ежемесячно, заявили представители Центра обнаружения мин в республике, сообщает «Афганистан.ру».

Отмечается, что часть взрывных устройств все еще остается в земле со времен гражданской войны. По данным Центра обнаружения мин, такие взрывные устройства на протяжении долгих лет были самым распространенным способом диверсий против правительственных войск.

Сообщается, что за последние 30 лет в республике были обнаружены и обезврежены 19 миллионов взрывных устройств и очищены от мин более 2 500 квадратных километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября восемь детей погибли от взрыва противопехотной мины в Афганистане. Сообщается, что еще шесть детей получили ранения. Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до двенадцати лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Афганистана дети подорвались на противопехотной мине