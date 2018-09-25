На Кипре погиб российский мастер подводной охоты

Санкт-Петербург, , 04:40 — REGNUM Российский спортсмен, капитан сборной Санкт-Петербурга по подводной охоте Андрей Турухано погиб во время погружения на Кипре, сообщает Philenews.

Сообщается, что российский спортсмен выполнял погружение в море с надувной лодки в районе пляжа Лара. Он занимался подводной охоты, пока его жена ждала в лодке.

Спортсмен поднялся на поверхность и дал понять, что ему плохо, после чего потерял сознание. Его жена начала звать на помощь, спасательные службы смогли вытащить Турухано из воды и доставить в больницу.

Уже в медучреждении российский спортсмен скончался. Медицинская экспертиза установила, что он погиб из-за асфиксии в результате утопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Кабардино-Балкарии во время соревнований погиб российский парапланерист. Сообщается, что одной из причин произошедшего могла быть остановка сердца у спортсмена. Отмечается, что парапланерист при посадке ударился о землю и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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