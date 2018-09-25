В Гималаях наводнение смыло автобус с пассажирами в реку

Нью-Дели, , 04:33 — REGNUM В результате наводнения поток воды унес туристический автобус в Гималаях в реку Биас, сообщает NDTV.

Сообщается, что автобус во время происшествия находился на стоянке. Внутри автобуса не было ни водителя, не пассажиров, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

https://twitter.com/ANI/status/1043849259232063488

Паводок возник в результате долговременных дождей, что привело к разливу реки. Река подмыла берег, в результате чего автобус и был смыт течением.