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В результате ДТП в Москве пострадали двое полицейских

Происшествия

Пострадавшим оказана медицинская помощь

Москва, 25 сентября 2018, 04:26 — REGNUM  На юге Москвы столкнулись полицейский автобус и грузовик, в результате столкновения пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Сообщается, что на перекрестке улицы Бехтерева и Кавказского бульвара столкнулся полицейский автобус марки «ПАЗ» и грузовик Volvo. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют причины и обстоятельство происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Москве произошло столкновение автомобиля Jaguar и велосипеда. После ДТП возникла потасовка между водителями транспортных средств. Водитель автомобиля получил травму руки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве велосипедист избил водителя Jaguar после ДТП

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Дорожно-транспортные происшествия
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