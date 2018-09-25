В результате ДТП в Москве пострадали двое полицейских

Москва, , 04:26 — REGNUM На юге Москвы столкнулись полицейский автобус и грузовик, в результате столкновения пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Сообщается, что на перекрестке улицы Бехтерева и Кавказского бульвара столкнулся полицейский автобус марки «ПАЗ» и грузовик Volvo. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют причины и обстоятельство происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Москве произошло столкновение автомобиля Jaguar и велосипеда. После ДТП возникла потасовка между водителями транспортных средств. Водитель автомобиля получил травму руки.

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