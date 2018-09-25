Американского дипломата нашли мертвым на Мадагаскаре

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Дипломат из Соединенных Штатов был найдет мертвым в Мадагаскаре в своем доме, сообщила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, местная полиция уже задержала подозреваемого в причастности к смерти дипломата. Обстоятельства произошедшего не разглашаются. В настоящее время американские власти проводят расследование совместно с местными правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в столице Судана был убит дипломат из Нигерии. Убитый был обнаружен в своей квартире, полиция подтвердила насильственный характер смерти дипломата.