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Американского дипломата нашли мертвым на Мадагаскаре

Происшествия

Подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия

Вашингтон, 25 сентября 2018, 04:17 — REGNUM  Дипломат из Соединенных Штатов был найдет мертвым в Мадагаскаре в своем доме, сообщила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, местная полиция уже задержала подозреваемого в причастности к смерти дипломата. Обстоятельства произошедшего не разглашаются. В настоящее время американские власти проводят расследование совместно с местными правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в столице Судана был убит дипломат из Нигерии. Убитый был обнаружен в своей квартире, полиция подтвердила насильственный характер смерти дипломата.

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Дипломатические скандалы
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