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Глава NASA: Наши специалисты участвуют в расследовании утечки на МКС

Происшествия

В настоящее время МКС ничего не угрожает

Вашингтон, 25 сентября 2018, 01:53 — REGNUM  Специалисты Национального управления по аэронавтике (NASA) также активно участвуют в расследовании происшествия с утечкой на Международной космической станции (МКС), заявил глава NASA Джим Брайденстайн на форуме в Вашингтоне.

По его словам, в настоящее время МКС ничего не угрожает, утечка была устранена. Он отметил, что специалисты управления оказывают содействие российской стороне в деле расследования утечки. Брайденстайн подчеркнул, что вел телефонные переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным относительно инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа российские космонавты обнаружили в корпусе корабля «Союз МС-09» повреждение, через которое уходил воздух. Специалисты загерметизировали отверстие. В настоящее время идет выяснения причин инцидента.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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