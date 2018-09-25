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В ПМР опровергли информацию Молдавии о крушении военного вертолета

Происшествия

В действительности произошла авария при проверочном запуске двигателя

Тирасполь, 25 сентября 2018, 01:41 — REGNUM  В Приднестровье произошла авария при проверочном запуске двигателя вертолёта Ми-8Т. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны ПМР, комментируя появившиеся в молдавских СМИ новости о том, что «в Приднестровье потерпел крушение военный вертолёт» передает корреспондент ИА REGNUM.

В военном ведомстве Приднестровья подчеркнули, что крушения как такого не было, но в результате аварии борт получил механические повреждения, а три члена экипажа получили лёгкие телесные повреждения и на месте получили необходимую медицинскую помощь.

Специалистами минобороны и Следственного комитета ПМР проводится проверка обстоятельств аварии. Среди возможных причин называется «усталостное разрушение трансмиссии рулевого винта, приведшее к потере устойчивости и управляемости вертолёта».

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Авиапроисшествия
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