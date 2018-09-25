Гособвинение просит для главы компании-застройщика в Казани 13 лет колонии

Казань, , 01:14 — REGNUM Государственный обвинитель предложил суду назначить главе компании «Свей» Рашиду Аитову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а арестованное имущество на общую сумму 1,5 млрд рублей обратить в счет возмещения ущерба, удовлетворить все гражданские иски в полном объеме. Об этом сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Татарии.

Аитов обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2010—2014 годах Аитов, как учредитель и генеральный директор компании «Свей», похитил средства участников долевого строительства жилья. Кроме того, вместо возведения каркасов 9-этажных домов, разрешения на которые были получены, в Казани строились каркасы 18-этажных зданий. При этом квартиры на 10−18 этажах домов реализовывались с использованием поддельных документов о разрешении на строительство. После признания «Свей» банкротом в 2011 году с целью хищения имущества компании квартиры оформлялись на аффилированные физические и юридические лица. Потерпевшими являются 143 человека, ущерб оценивается в 340 млн рублей.

В 2015 году Аитов заключил договор об охране одного из строящихся объектов с одним из ЧОП (частных охранных предприятий). Позднее он вынудил главу ЧОП охранять и другие строящиеся объекты в обмен на квартиру, угрожая не подписать акт приемки выполненных охранной компанией услуг. В итоге компания Аитова незаконно получила охранные услуги на сумму 4,5 млн рублей.

Свою вину Аитов не признал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пострадавшие от действий компании «Свей» и Аитова дольщики регулярно проводят протестные акции.

ЖК «Миллениум сити» в Казани начали строить еще в 2004 году. В «дорожной карте» установлен новый срок завершения работ по данному объекту — 2019 год, но жители устали ждать и переживают, что к тому времени стройка еще больше подорожает. Ведь в 2017 году для завершения работ уже не хватало порядка 300 млн рублей.

В июле 2017 года дольщики «Миллениум сити» уже обращались к главе Татарии Рустаму Минниханову с открытым письмом, а осенью, после того как письмо не помогло, они вышли на одиночные пикеты. Последние тоже завершились безрезультатно.

В январе 2018 года дольщики этого проекта для привлечения внимания к проблеме подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. В июне дольщики попытались достучаться до главы республики, который бы помог решить проблему догостроя, организовав своеобразный жалобный флешмоб на странице Минниханова в одной из соцсетей.