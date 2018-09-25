Появилось видео с обрушением моста в Айове

Де-Мойн, США, , 00:38 — REGNUM В сети было опубликована видеозапись крушения моста в штате Айова (США), в результате которого грузовой поезд упал в реку.

https://www.facebook.com/Sioux.County.Sheriff/videos/269608943684790/

Напомним, 23 сентября в американском штате Айова обрушился железнодорожный мост с идущим по нему составом. В товарном составе было 95 вагонов с песком и соевым маслом. Сообщается, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после обрушения моста в Айове в реку упало около 20 вагонов. СМИ отмечают, что угрозы попадания в реку опасных веществ нет. Пострадавших в инциденте не было.

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