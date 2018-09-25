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В Калуге напали на сына областного омбудсмена

Происшествия

У Арсению Зельникова сломаны челюсть и нос

Калуга, 25 сентября 2018, 00:24 — REGNUM  В Калуге совершено нападение на сына уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова. Об этом 24 сентября рассказал корреспонденту ИА REGNUM калужский омбудсмен.

По его словам, 19 сентября во дворе дома на 35-летнего Арсения Зельникова напал сосед, которого ранее Арсений, будучи отцом двоих маленьких детей, неоднократно попросил не шуметь по ночам. Квартира напавшего расположена этажом выше. Молодой человек просьбе не внял и напал на Зельникова, ударив кулаком в лицо. Сын омбудсмена получил двойной перелом челюсти и перелом носа.

Как добавил уполномочннный, нападение произошло в центре Калуги, на улице Кирова, на глазах у жены Арсения. Арсений Зельников был госпитализирован в областную больницу. Ему уже сдавали операцию, предстоит ещё одна.

«Разбит под глазом череп. Нужно собирать его, вставлять титановые пластины. Сохраниться ли зрение, Бог знает», — заявил Зельников-старший.

Кстати, нападение на сына омбудсмена, произошло в тот день, когда уполномоченный по правам человек в Калужской Юрий Зельников проводил личный приём в исправительной колонии города Сухиничи, где разбирался с просьбами осужденных.

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