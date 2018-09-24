Неонацисты «закрыли» ночной клуб Харькова и добились обещания его продать

Харьков, Украина, , 23:39 — REGNUM Члены организации «Национальный корпус», связанной с неонацистским бандформированием «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 24 сентября напали на харьковский клуб «Плазма» и заблокировали его работу, сообщили неонацисты 24 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Радикалы утверждают, якобы музыка, доносящаяся из клуба, беспокоит жителей соседних домов, а в самом заведении часто происходят «беспорядки, драки, стрельба и убийства».

Владелец заведения вышел на переговоры с толпой боевиков. Он пообещал закрыть, а потом продать помещение клуба.

Напомним, 20 сентября вовремя выступления президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде боевики нескольких экстремистских организаций, включая «Национальный корпус» устроили драку с полицией, требуя облегчить процедуру получения гражданства иностранцам, участвовавшим в операции по усмирению Донбасса.

Читайте также: В Киеве националисты требуют от Рады гражданства для участников АТО