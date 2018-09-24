Пропавшего экс-главу «Спецгазавтотранса» отправили в больницу при СИЗО

Москва, , 22:30 — REGNUM Басманный суд Москвы заключил под стражу члена совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (дочерняя структура «Газпрома») Владимира Тумаева до 20 ноября. Об этом сообщил его адвокат Андрей Захаров в одной из социальных сетей.

Однако позднее было принято решение о переводе Тумаева в больницу.

Как отмечает Захаров, доктор решил: «Я его, этого Тумаева, в камеру не пущу… и умертвить его не дам».

По словам адвоката, теперь Тумаев будет находиться в больнице при изоляторе на улице Лесной в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Тумаев обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. ч. 1 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц»).

По данным следствия, он организовал в Ижевске покушение на убийство знакомого предпринимателя, с которым до этого судился несколько лет на почве имущественных притязаний. Нападение произошло в марте 2017 года, потерпевший получил два огнестрельных ранения, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Огнестрельные ранения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В феврале 2018 года по решению Индустриального суда Ижевска обвиняемый был заключен под домашний арест. Затем Верховный суд Удмуртии изменил меру пресечения на содержание под стражей. В июне районный суд вновь направил обвиняемого на домашний арест, срок которого истекал 12 сентября.

В начале сентября Тумаев был объявлен в федеральный розыск, поскольку, не уведомив органы следствия, выехал с места проживания, где находился под домашним арестом.

На следующий день полиция получила информацию о том, что пропавший находится в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, где он перенес операцию на глазу.

20 сентября Тумаев был задержан в клинике, на следующий день планировалось проведение судебного заседания по вопросу избрания меры пресечения в отношении Тумаева. Однако заседание было отложено в связи с плохим самочувствием обвиняемого.

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