В многоэтажном доме в Саратове произошёл пожар, есть пострадавшие

Саратов, , 22:14 — REGNUM Жители девятиэтажного дома в Саратове вечером 24 сентября были эвакуированы из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в доме № 11 по улице Буровая.

Сообщается, что из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе десять человек при помощи спасательных устройств.

По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавшие, но их точное число не называется. Между тем телеканал «Рен ТВ» сообщает, что на месте пожара обнаружен один погибший, ещё 15 человек пострадали.

В Telegram-канале Life Shot сообщается, что перед началом пожара очевидцы слышали сильный хлопок. Официально данная информация не подтверждалась.

Все подробности произошедшего уточняются.

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