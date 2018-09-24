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В детском саду Челябинска шкафы придавили девочку

Происшествия

С травмой головы ребёнок попал в больницу

В детском саду Челябинска шкафы придавили девочку
Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Челябинск, 24 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  В Челябинске трёхлетняя девочка получила травму головы, находясь в помещении детского сада. На неё рухнули шкафы с одеждой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Инцидент произошёл ещё 18 сентября в Центральном районе Челябинска. Изначально обстоятельства произошедшего расследовала полиция. Затем материалы были переданы в органы СКР.

По информации некоторых местных СМИ, руководство детсада якобы не сразу проинформировало об инциденте правоохранительные органы. Впрочем, как пишет издание 74.ru со ссылкой на руководство детсада, педагоги действовали по инструкции.

Сейчас состояние девочки в норме. А следователи выясняют, почему она находилась без присмотра и кто виноват в не обеспечении режима безопасного пребывания детей в учреждении.

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