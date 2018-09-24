В Пакистане зафиксирована вспышка полиомиелита

Равалпинди, Пакистан, , 18:31 — REGNUM В нескольких городах Пакистана, включая Равалпинди (провинция Панджаб) и Пешавар (Хайбер-Пахтунхва) зафиксированы случаи заражения полиомиелитом. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Центр по борьбе с вирусом полиомиелита называет источником происхождения вируса Афганистан. По мнению специалистов, беженцы из Афганистана становятся причиной заражения в нескольких городах страны. Предположения подтверждаются фактами: наибольшее число заражённых (14) приходится на области, пограничные с Афганистаном.

В целях противодействия распространению вируса с 24 сентября в Пакистане стартует масштабная программа вакцинации детей до пяти лет. Во время кампании, в которой задействовано более 200 тысяч медицинских работников, пройдёт вакцинация 38,6 миллионов детей, причем схожие меры будут одновременно приняты в Афганистане. Кампания считается последним шагом на пути к полному искоренению полиомиелита в Пакистане.

В 2013 году Сирийское правительство заявило, что вирус полиомиелита появился в Сирийской Арабской республике из-за пакистанцев, сражавшихся в рядах сирийской вооружённой оппозиции.