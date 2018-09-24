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В Москве велосипедист избил водителя Jaguar после ДТП

Происшествия

Инцидент произошёл на Университетском проспекте

Москва, 24 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  Велосипедист избил водителя автомобиля после ДТП днём 24 сентября на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №9 по Университетскому проспекту.

«В автомобиль Jaguar въехал велосипедист. Во время возникшей ссоры водитель двухколёсного транспорта избил владельца иномарки», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что водитель автомобиля получил травму руки. На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

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Дорожно-транспортные происшествия
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