В Москве велосипедист избил водителя Jaguar после ДТП

Москва, , 17:33 — REGNUM Велосипедист избил водителя автомобиля после ДТП днём 24 сентября на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №9 по Университетскому проспекту.

«В автомобиль Jaguar въехал велосипедист. Во время возникшей ссоры водитель двухколёсного транспорта избил владельца иномарки», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что водитель автомобиля получил травму руки. На место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

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