Понедельник, 24 Сентября 2018 года
18:54:15 МСК

В результате взрыва в афганской провинции Фарьяб погибло 7 детей

Происшествия

Детонация самодельного взрывного устройства в провинции Фарьяб стала причиной гибели семи детей

Меймене, Афганистан, 24 сентября 2018, 18:16 — REGNUM  Официальные лица провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) сообщили, что на территории данного региона семь детей погибло из-за детонации самодельного взрывного устройства, еще пятеро детей ранены.

Взрыв произошел на территории уезда Ширин-Тагаб провинции Фарьяб.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» 22 сентября, что целью данного взрыва были силы безопасности и обороны Афганистана, но вместо этого пострадали дети, игравшие недалеко от места детонации.

Глава полиции уезда Ширин-Тагаб Гулам Али заявил, что инцидент произошел на территории, которая на прошлой неделе перешла под контроль боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также добавил, что двое раненых детей лишились конечностей и находятся в критическом состоянии, они были доставлены в госпитали, расположенные в соседней провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган).

Представители боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное событие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить