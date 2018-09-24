Стрельба в Прикамье: есть пострадавшие

Березники, Пермский край, , 17:18 — REGNUM В Пермском крае полиция выясняет обстоятельства стрельбы в одном из магазинов города Березники. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщают очевидцы.

В социальных сетях Пермского края появилось видео с камер наблюдения магазина в Березниках на улице Победы, датированное 21 сентября. На кадрах видно, что мужчина стреляет из пистолета в голову молодого человека. По свидетельству очевидцев, около 22:48 по местному времени (20:48 мск) между покупателями произошёл конфликт. Женщина с ребенком стояла на кассе и в какой-то момент стала высказывать претензии к молодым людям в очереди. В результате началась потасовка и в магазин вбежал муж женщины, завязавшей конфликт, и накинулся на молодых людей.

«На кассу подошел ее муж и накинулся на парней с кулаками. После нескольких минут рукопашного боя он выхватил из барсетки травматический пистолет и произвел в упор два выстрела одному из парней в голову. Одна пуля застряла в голове парня, вторая отскочила», — приводит слова очевидца «В курсе.ру».

В ГУ МВД России по Пермскому краю местным СМИ сообщили, что сейчас проводится проверка, по факту которой будет принято процессуальное решение. О серьёзности травм потерпевших ничего не сообщается.