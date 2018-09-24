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В ДТП с автобусом в Крыму погибли пять человек

Происшествия

Авария произошла на автодороге Красноперекопск — Симферополь

В ДТП с автобусом в Крыму погибли пять человек
Максим Додонов © ИА Красная Весна
Автомобильная дорога. Крым

Симферополь, 24 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  Пять человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Крыму, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

Согласно данным крымского МЧС, авария произошла в Первомайском районе, на 62-м километре автодороги Красноперекопск — Симферополь.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Сетра». В результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.

Подробности произошедшего уточняются.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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