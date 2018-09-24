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В Воронеже в суд отправили новое «дорожное» дело

Происшествия

Бывший главный инженер «Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства» обвиняется в получении взятки

Воронеж, 24 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  Бывший главный инженер «Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства» Воронежа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в полмиллиона рублей. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 24 сентября, зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

По версии следствия, сотрудник дирекции в декабре 2017 года и январе 2018 года получил от представителя коммерческой фирмы взятки, на общую сумму в 500 тыс. рублей. За эти деньги главный инженер должен был помочь в приемке работ по паспортизации мостов и путепроводов городского округа города Воронежа, а также в подписании акта приемки-передачи выполненных работ.

Свою вину теперь уже бывший главный инженер признал в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании троих сотрудников «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» стало известно в январе этого года. Было возбуждено два уголовных дела.

В 2015 году в регионе было вынесено решение по другому громкому «дорожному делу»: бывший руководитель управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области Александр Трубников был осужден на 7,5 лет за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в подготовке к получению взятки. Впрочем, в феврале 2017 года он был досрочно освобожден из колонии по состоянию здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежских дорожников подозревают во взяточничестве

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