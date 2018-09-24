Севастопольский чиновник попался на взятке в миллион рублей

Севастополь, , 16:40 — REGNUM В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя за попытку получения взятки в особо крупных размерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

«В августе к подозреваемому от имени председателя правления садоводческого товарищества «Гидротехник» обратился бывший сотрудник управления земельных отношений с просьбой оказать содействие в согласовании акта по определению границ земельного участка. Приняв предложение бывшего коллеги, чиновник согласовал необходимые документы и передал копию акта через посредника председателю правления», — отметили в СК РФ.

По данным следователей, 21 сентября, в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества один миллион рублей, из которых 500 тысяч собирался передать чиновнику, а остальные оставить себе.

По данным пресс-службы УМВД по Севастополю, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и частью 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте правительства города-героя, должность начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя занимает Сергей Прямков, который ранее работал начальником отдела управления государственного земельного надзора Росреестра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму инженера ГУП РК «Служба технического надзора», который требовал с руководства подконтрольного предприятия взятку за согласование и подписание актов выполненных работ.

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