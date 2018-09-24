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ДНР: украинские солдаты массово заболевают неизлечимой болезнью

Происшествия

Новая форма иерсиниоза часто приводит к летальному исходу

Донецк, 24 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  В Донбассе в украинской армии началась вспышка острой кишечной инфекции, заявил 24 сентября начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские войска массово болеют иерсиниозом — острой кишечной реакцией. Так, за 2018 году в Донбассе иерсиниозом заболели 78 украинских солдат. Инфекция распространилась из-за некачественных продуктов. Безсонов подчеркнул, что новая форма иерсиниоза у солдат ВСУ является неизлечимой и часто приводит в смерти.

Напомним, иерсиниозом болеют как взрослые, так и дети. Эпидемии болезни довольно редки в наше время и возникают из-за массового употребления пищи, зараженной инфекцией.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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