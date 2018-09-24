В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым

Пермь, , 16:19 — REGNUM В Перми в суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который совершал на падения на женщин с целью насильственных сексуальных действий. Молодому человеку инкриминируют несколько преступлений — насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством и покушение на эти действия, а также покушение на изнасилование опять же с угрозой убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 13 марта 2018 года в течение двух часов пермяк нападал женщин. Потерпевшими по делу проходят три представительницы слабого пола. Одна девушка стала жертвой насильника, две других оказали сопротивление и избежали сексуального насилия со стороны маньяка. Во всех случаях молодой человек угрожал ножом. В этот же день пермяка, нападавшего на женское население, задержали и впоследствии отправили под стражу.

В рамках уголовного дела была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По её результатам фигурант уголовного дела признан невменяемым. Эксперты указали, что молодой человек нуждается принудительном лечении в условиях специализированного стационара и с интенсивным наблюдением.