СКР расследует дело о смерти пациента в больнице Красноярска

Красноярск, , 15:26 — REGNUM В Красноярском крае следователи возбудили дело по факту смерти пациента из-за неверно поставленного диагноза. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба краевого Главного следственного управления СКР.

Отмечается, что уголовное дело, возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«6 июля 2018 года житель поселка Инголь обратился в КГБУЗ «Шарыповская городская больница» филиал №1 с жалобами на боли в ногах, где ему неверно были выставлены диагнозы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что врачи больницы отказались направить пациента в Красноярск, а когда самочувствие мужчины ухудшилось, он выехал в краевой центр самостоятельно. В больнице Красноярска гражданин был экстренно прооперирован по поводу гангрены правой ноги, однако заболевание распространилось на верхнюю часть туловища, из-за чего 28 июля мужчина скончался.

В СКР добавили, что на сегодняшний день эксперты изучают изъятую медицинскую документацию, а для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Тюменской области было возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка от укуса клеща. Врачи областной больницы №12 города Заводоуковска подозреваются в несвоевременном оказании пациенту медицинской помощи.

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