Раритетные автомобили контрабандой переправляли в Россию через Киргизию

Бишкек, , 15:16 — REGNUM Сотрудники финансовой полиции выявили схему по контрабандному ввозу раритетных и других дорогостоящих автомобилей в Киргизию с их последующей легализацией в России. Об этом сообщает пресс-центр госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

В ведомстве отмечают, что в преступную схему были вовлечены коррумпированные чиновники из числа сотрудников департамента по регистрации транспортных средств и водительского состава при государственной регистрационной службе Киргизии.

Так, только в период с января по апрель 2016 года они зарегистрировали на одного и того же гражданина Киргизии сразу пять машин: «Империал-Ньюпорт» 1955 года выпуска, «Форд-Меркури Кугар ХР7» 1971 года выпуска, «Линкольн-Континенталь» 1967 года выпуска, «Додж РАМ3500» 1995 года выпуска и «БМВ 760LI» 2005 года выпуска.

Причем эти транспортные средства, были зарегистрированы на основании документов, выданных регистрационным подразделением государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел Белоруссии.

Через несколько дней после этого автомобили были сняты с учета и переданы гражданам России для дальнейшего вывоза за пределы Киргизии.

В ходе следствия выяснилось, что в ГАИ МВД Белоруссии не снимали эти машины с учета, а таможенных органы Евразийского экономического союза не оформляли их импорт. Также стало известно, что российские граждане, на которых переоформили раритетные авто, в Киргизии никогда не были и никаких документов по их покупке и снятию с учета не подписывали.

В итоге генеральная прокуратура Киргизии возбудила против должностных лиц государственной регистрационной службы и других причастных лиц уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением», «Контрабанда» и «Подделка документов».

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Совета безопасности, сообщил, что в рейтинге «Transparency International» по уровню коррупции Киргизия занимает 136-е место среди 176 стран мира.

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Отметим, что по данным генеральной прокуратуры Киргизии, государственная регистрационная служба республики вошла в список наиболее подверженных коррупции государственных органов. Самыми коррумпированными в первой половине 2018 года признаны МВД, министерство транспорта и дорог, а также госинспекция по экологической и технической безопасности.