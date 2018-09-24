В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за оползня

Севастополь, , 15:12 — REGNUM Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на северной стороне города, где высока угроза схода оползня. Об этом 24 сентября сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук на очередном заседании местного правительства.

«Сегодня активность оползня составляет 85%, и вызвана она техногенной нагрузкой и водой, которая вымывает минеральные зерна, провоцируя сползание сыпучего грунта», — отметил чиновник.

Он также отметил, что в садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», которые находятся в зоне риска, насчитывается 342 частных земельных участка, из которых 152 не зарегистрировано.

«Большинство возведённых там домов не имеют правоустанавливающих документов. На 25 участках с назначением — ведение садоводства, стоят гостевые дома, которые сливают жидкие отходы в негерметичные выгребные ямы, не соответствующие требованиям. Ливневые воды с 16 участков выведены в обрыв прямо на тело оползня», — подчеркнул Татарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в МЧС по Севастополю сообщили, что оползень на северной стороне города-героя распространился на 800 м вдоль берега и на 100 метров в глубину, захватив площадь 33 частных землевладений в двух садовых товариществах.

31 августа депутат ГД РФ Дмитрий Белик заявил о необходимости срочного ввода режима чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить новых разрушений и жертв.

«Для реализации плана, который наметило правительство Севастополя, необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно приступить к работам. Городским службам нужно обеспечить безопасность жителей и охрану территории в районе оползня хотя бы до окончания курортного сезона, чтобы минимизировать риск попадания под обвалы людей. Если, не дай бог, там погибнут люди, режим ЧС будет введён, но будет поздно», — подчёркивал парламентарий.

https://regnum.ru/news/2473650.html

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