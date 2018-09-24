В Литве после трагической катастрофы яхты на Балтике – два расследования

Клайпеда, Литва, , 15:02 — REGNUM Во время международной регаты, которая 22 сентября стартовала из литовской Клайпеды, а во время шторма две яхты потеряли управление, что привело к гибели девушки, а два других члена экипажа пропали без вести, возбуждено два расследования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 сентября. В Клайпедской окружной полиции подтвердили, что одно расследование касается погибшей девушки, а второе — пропажи без вести двух других членов экипажа.

Трагедия произошла во время международной регаты. Ветер во время соревнования составлял 15−20 метров в секунду, а волны достигали пяти метров. В результате две яхты — Defiance и Esox — потеряли управление. С помощью военного вертолёта весь экипаж яхты Esox удалось спасти. Яхту Defiance выбросило на берег. Около неё нашли привязанную к борту тросом 19-летнюю Олесю Орлову. Медикам удалось реанимировать девушку, но в ночь на 23 сентября она скончалась в больнице. Капитан яхты Олег Зеленин и его 35-летний сын Дмитрий пропали без вести.