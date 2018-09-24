Уроженец Сирии напал с оружием на туриста в Висбадене

Берлин, , 14:46 — REGNUM 23-летний уроженец Сирии набросился с холодным оружием на прохожего в немецком Висбадене, сообщает портал Journalisten Watch.

Инцидент произошел днем 24 сентября, когда 39-летний гражданин Италии прогуливался по улицам немецкого города. Злоумышленник без предупреждения набросился на него и ранил в руку, после чего обратился в бегство. Свидетели незамедлительно обратились в полицию, и спустя несколько минут нападавший был задержан.

Полиция выясняет мотивы нападения. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.