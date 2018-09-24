Понедельник, 24 Сентября 2018 года
15:55:48 МСК

Уроженец Сирии напал с оружием на туриста в Висбадене

Происшествия

Мотивы поступка нападавшего не выяснены

Берлин, 24 сентября 2018, 14:46 — REGNUM  23-летний уроженец Сирии набросился с холодным оружием на прохожего в немецком Висбадене, сообщает портал Journalisten Watch.

Инцидент произошел днем 24 сентября, когда 39-летний гражданин Италии прогуливался по улицам немецкого города. Злоумышленник без предупреждения набросился на него и ранил в руку, после чего обратился в бегство. Свидетели незамедлительно обратились в полицию, и спустя несколько минут нападавший был задержан.

Полиция выясняет мотивы нападения. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить