Крушение теплохода в Красноярском крае: возбуждено уголовное дело

Красноярск, , 14:20 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения буксировочного теплохода. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 сентября, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, 13 сентября около мыса Сибирский Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края потерпел крушение буксировочный теплоход. Один из членов экипажа пропал без вести. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека»).

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате ЧП буксирный теплоход затонул, один из трёх членов экипажа погиб. Проверку по данному факту организовала Норильская транспортная прокуратура.

Уточняется, что теплоход «Малахит», принадлежащий АО «Хатангский морской торговый порт», потерпел крушение после столкновения с несамоходным судном-баржей «ТМИ-3».

По данным прокуратуры, теплоход вышел в море, не имея разрешения на плавание в акватории Северного морского пути. Кроме того, капитан буксирного теплохода не сообщил о происшедшем капитану ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, в органы Госморречнадзора, а также в администрацию Северного морского пути.