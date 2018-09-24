За неделю ВСУ выпустили по территории ДНР свыше трех тонн боеприпасов

Соледар, ДНР, , 14:20 — REGNUM За неделю с 17 по 23 сентября 2018 года боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 3,24 тонны боеприпасов, сообщили 24 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего наблюдатели зафиксировали 146 нарушений, в ходе которых пострадало три мирных жителя и восемнадцать объектов инфраструктуры.

В числе прочего, украинские войска выпустили по территории Донбасса пять танковых снарядов, 61 мину калибра 82 мм и 106 мин калибра 120 мм, применение которых запрещено Минскими соглашениями.

Напомним, ранее во время обстрела населенного пункта Саханка на юге ДНР осколочные ранения получили мужчина и женщина — жители посёлка.

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