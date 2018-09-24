В Чите правоохранители пришли с обыском в здание администрации

Чита, , 14:07 — REGNUM В администрации Читы сотрудники ФСБ проводят обыски, связанные с мошенничеством в особо крупных размерах. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю сообщает издание Zab.ru.

Отмечается, уголовное производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах с использованием должностного положения») возбуждено против одного из бывших высокопоставленных чиновников. Отмечается, что в помещениях администрации ведется выемка документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в министерстве труда и социального развития Дагестана прошли обыски. В тот же день состоялось задержание заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева.

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