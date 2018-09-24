В Дагестане уволен прокурор, вступившийся за пьяного отца

Махачкала, , 13:44 — REGNUM В Дагестане пришлось расстаться с должностью старшему прокурору отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан республиканской прокуратуры Рустаму Д. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Алексей Ежов уволил сотрудника за инцидент, участником которого тот оказался, пишет издание «Зори Табасарана».

Рустам Д. вступился за своего отца, тоже прокурора, только Кайтагского района, старшего советника юстиции Омара Д. Его автомобиль «Лексус LX-470», на котором он ехал в качестве пассажира, был остановлен 18 сентября сотрудником ГИБДД на посту ДПС в Сергокалинском районе за то, что и водитель и прокурор не были пристегнуты ремнями безопасности. Однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения прокурор потребовал от инспектора вернуть документы и отпустить их.

Позже к месту инцидента прибыли его сын и жена. Рустам Д. угрожал инспекторам увольнением из органов, требовал отпустить отца, а потом семья и вовсе попыталась уехать с места происшествия без составления протокола.

Руководство республиканской прокуратуры, узнав о таком поведении своего сотрудника, приняло решение о его увольнении.

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