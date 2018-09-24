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В Черкасской области неизвестные засадили 3 га конопли

Происшествия

СБУ уничтожили все растения

Киев, 24 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Конопляную плантацию в Черкасской области уничтожила служба безопасности Украины (СБУ), сообщает 24 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, конопля занимала три га, а стоимость наркотического вещества — почти 4 млн гривен ($140 тыс.). В результате работ по искоренению наркотического растения спецслужбисты уничтожили более 60 тыс. кустов конопли. На данный момент СБУ устанавливает, кто же засадил целые поля коноплей.

Напомним, ранее украинские правоохранители обнаружили в Закарпатской области тайник с 130 кг марихуаны, которая выращивалась на участке площадью 1 га. Владелец наркотических веществ был найден — им оказался мужчина в возрасте 51 год.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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