В Москве легковая машина перевернулась и повредила четыре авто

Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве на пересечении улиц Ельнинской и Молодогвардейской в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль, передает 24 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что о происшествии сообщили очевидцы аварии. В ГИБДД Москвы отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Согласно уточненным данным, в результате инцидента перевернувшийся автомобиль повредил еще четыре машины.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 сентября в Москве в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД погибли два человека. По данным ГИБДД, авария произошла на внешней стороне 37-го километра дороги.

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