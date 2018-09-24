Краснодарский адвокат покусал полицейского — СКР

Краснодар, , 13:07 — REGNUM В Краснодаре адвокат адвокатской палаты Краснодарского края стал подозреваемым по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 6 сентября сотрудниками полиции был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном митинге, об этом был составлен соответствующий рапорт, полиция возбудила дело об административном правонарушении. Несколькими днями позже, 9 сентября, на улице двое оперуполномоченных подошли к адвокату и, предъявив служебные удостоверения, сообщили адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции. Уже в машине, по пути в отдел, подозреваемый, согласно материалам дела, применил к сотрудникам полиции насилие: одного он схватил и даже укусил за руку, а второго трижды ударил локтем в лицо.

Этот же адвокат уже является фигурантом дела о воспрепятствовании осуществлению правосудия: 6 мая, при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении женщины в здании Первомайского районного суда, он, по данным следствия, перебивал судью, пытался давать указания, а когда ему предложили покинуть зал, отказался, и удалять его пришлось принудительно. Это его не остановило, и он вновь пытался прорваться в зал суда, после чего была вызвана полиция. Сейчас подозреваемый задержан.