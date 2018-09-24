Подросток выжил после семи недель, проведенных в море

Джакарта, , 13:06 — REGNUM Спасательные службы спасли 18-летнего подростка родом из Индонезии, который в течение семи недель дрейфовал в море на лодке, сообщает 24 сентября Associated Press.

Молодой человек был спасен судном, плавающим под флагом Панамы. Ему удалось выжить благодаря запасам продовольствия, которые были у него с собой, также он промышлял рыбалкой.

Родители молодого человека были очень счастливы узнать, что их сын жив и находится в безопасности. Инцидент произошел по вине компании, нанявшей подростка на работу.

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