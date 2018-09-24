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Жители Николаева нашли способ заставить администрацию убрать отходы

Происшествия

Чиновники игнорировали жителей

Николаев, Украина, 24 сентября 2018, 12:39 — REGNUM  В Николаеве местные жители после уборки в парке вывалили весь мусор на лестницу к районной администрации, сообщает 24 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, ранее жители города неоднократно убирали мусор в парках возле своих домов и просили районных чиновников вывезти мусор. Однако чиновники бездействовали. Тогда жители решили действовать решительно: после очередной уборки они заказали машину и свалили мусор прямо к районной администрации.

Несмотря на то, что охрана вызвала полицию, правоохранители только взяли объяснительные с граждан. А мусор долго не лежал: чиновники через полчаса заказали машину с работниками ЖКХ и все убрали.

Напомним, ранее в Днепропетровске в честь Всемирного дня уборки работала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Полигоны и мусорные свалки
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