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СКР проверяет ЧП с поджогом рюкзака школьника в Петербурге

Происшествия

Пока злоумышленник не установлен

Санкт-Петербург, 24 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу ведут доследственную проверку по факту инцидента 21 сентября на Планерной улице в Приморском районе. Там 11-летнему школьнику подожгли рюкзак, который находился на его плечах.

Ожогов пятниклассние не получил, успев вовремя скинуть горящий рюкзак.

По данным ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, рюкзак поджег «неустановленный школьник».

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в следственных органах.

По данным СМИ, ранее на того же школьника было совершено нападение с электрошокером. К агрессии мог быть причастен 14-летний подросток, ранее друживший с пятиклассником.

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Подростковая преступность
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