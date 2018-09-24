В Новосибирске оператор землеройной машины оставил без света жилмассив

Новосибирск, , 12:27 — REGNUM Почти 1000 жителей нового микрорайона в Новосибирске остались без света после того, как землеройная техника повредила 10-киловольтный электрический кабель, сообщает 24 сентября пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

На предприятии отметили, что в текущем году количество отключений электроснабжения по вине строителей продолжает увеличиваться. Случай с землеройной машиной произошел 20 сентября. В тот же день энергетикам пришлось устранять повреждение кабеля, из-за которого в Новосибирской области произошло аварийное отключение пяти населенных пунктов с объектами жизнеобеспечения и социально значимыми объектами.

«Специалисты филиала «Чулымские электрические сети» оперативно подключили потребителей по резервной схеме, однако работы по восстановлению поврежденного кабеля продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что подавляющее большинство аварий происходит, когда производители работ игнорируют порядок работы в охранных зонах линий электропередачи, а компенсация за нанесенный ущерб ложится на ответственных лиц.

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