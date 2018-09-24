Роспотребнадзор начал проверку массового отравления в Мончегорске

Мончегорск, Мурманская область, , 12:24 — REGNUM В городе Мончегорске Мурманской области зафиксировано массовое пищевое отравление работников одного из местных предприятий. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что о факте заболевания сотрудников стало известно 23 сентября. Эксперты надзорного ведомства выявили на предприятии нарушения санитарного законодательства.

На сегодняшний день точное количество отравившихся пока не названо, сообщает ИА «Би-порт». В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции и воды. В ходе экспертизы проб, взятых на предприятии, была обнаружена РНК норовируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября управлением Роспотребнадзора по Тюменской области инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование восьми случаев заболеваний острым гастроэнтеритом. Все пострадавшие покупали шаурму в кафе «Восточный дворик».

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