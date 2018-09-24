У спортсмена остановилось сердце на соревнованиях в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:29 — REGNUM Причиной гибели парапленериста из Подмосковья в горах Кабардино-Балкарии назвали остановку сердца. Такие предварительные данные приводит министерство спорта республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 57-летний Вячеслав М., умерший во время чемпионата России по парапланерному спорту «Параплан — парящий полет» в Чегемском ущелье, был хорошо подготовленным профессиональным спортсменом.

В Следственном комитете ИА REGNUM, между тем, сообщили, что причина гибели спортсмена только устанавливается. По данным ведомства, для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.

Напомним, 21 сентября 2018 года в Чегемском ущелье погиб парапланерист из Московской области. При посадке он ударился о землю и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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