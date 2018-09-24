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Три человека погибли в ДТП на «Коле» в Ленобласти

Происшествия

Пожилой водитель не справился с управлением

Три человека погибли в ДТП на «Коле» в Ленобласти
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Последствия ДТП на «Коле» (цитата группы «ДТП и ЧП")

Кировск, Ленинградская область, 24 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  Три человека стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 24 сентября около семи часов утра на 63 км трассы.

Водитель автомобиля Hyundai Getz — мужчина 1937 года рождения, — не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте, также скончалась пассажирка второй из указанных машин, 1985 года рождения.

Проводится проверка, на месте ДТП работает следственная группа, отметили в региональном УГИБДД.

Как рассказали очевидцы в соцсети, ДТП произошло недалёко от съезда на Синявино. Одна из машин после столкновения оказалась в кювете. Судя по имеющейся информации, одна из жительниц Петербурга потеряла в этой аварии мужа и его сестру. О случившемся она узнала из сообщений свидетелей трагедии в группе «ДТП и ЧП». Участники группы выражают женщине свои соболезнования в связи с обрушившемся горем.

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Дорожно-транспортные происшествия
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