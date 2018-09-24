ВСУ продолжают обстрелы ДНР: два мирных жителя ранены

Донецк, , 11:08 — REGNUM Украинские войска 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 23 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ произвели семь обстрелов из минометов калибра 120 мм, один обстрел из зенитных установок, 18 обстрелов из гранатометов. Всего по 12 населенным пунктам украинские каратели выпустили 235 единиц боеприпасов, при этом были ранены двое мирных жителей: женщина 1972 года рождения и мужчина 1962 года рождения. Также в населенном пункте Голомовский были повреждены два здания.

Напомним, украинские войска ежедневно десятки раз обстреливают донбасские республики.