В Угличе Ярославской области начали восстанавливать Музей городского быта

Углич, Ярославская область, , 11:04 — REGNUM В Угличе Ярославской области поврежденный в результате аварии Музей городского быта восстановят в течение 10 дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского района.

Музей городского быта на Успенской площади в Угличе пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия 22 сентября в 15 часов. Автомобиль «Мерседес» врезался в террасу музея и повредил первый зал с экспозициями. За рулем иномарки находился турист из Москвы 1971 года рождения. Вместе с семьей — женой и 12-летней дочерью — он приехал в Углич провести выходные.

Пострадала стена здания. Здание музея — муниципальное, а экспозиция — частная. Это проект частно-муниципального партнёрства. Мы будем в юридическом, обычном, порядке, в рамках страховки решать вопрос о компенсации ущерба. Тут не должно звучать слово «требовать», потому для людей это трагедия, слава богу, что никто не погиб», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Угличского района Юлия Воронова.

Глава района дал задание отремонтировать поврежденную стену здания в кратчайшие сроки, поскольку начался сезон дождей. Рабочие 24 сентября с 8 утра приступили к разбору стены поврежденного здания.

Идут ремонтные работы, спасибо городу, муниципалитету, которые оперативно на это среагировали. У меня повреждена коллекция стекла и фарфора XVIII—XIX веков. Это была большая коллекция. Дорогая, очень дорогая коллекция. Она не была застрахована. Я не знаю, буду ли я требовать возмещение ущерба», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея городского быта Элина Колотилова.

Водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Угличской ЦРБ. Жена и дочь водителя, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, также доставлены в больницу. По предварительным данным, у них нет серьезных повреждений, дальнейший диагноз устанавливается.

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